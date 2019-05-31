В аэропорту "Одесса" пресечен канал утечки служебной информации

Новости Украины: В аэропорту Одессы "записывали" всю внутреннюю служебную жизнь.

Правоохранители пресекли канал утечки служебной информации в международном аэропорту "Одесса". Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, правоохранители выяснили, что сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь аэропорта.

При этом среди основных задач, поставленных перед предприятием, должна была стать защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения.

"По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы", - рассказали в пресс-службе.

Речь, в частности, о несанкционированном доступе к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционированию кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта. Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций.

Сейчас правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговле частными данными из аэропорта. Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников упомянутой фирмы. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В пресс-службе добавили, что незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации является тяжким преступлением, за совершение которого предусмотрено до 7 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 359 УК Украины).