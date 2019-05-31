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ГСЧС сообщили о последствиях поднятия воды на Прикарпатье

ГСЧС сообщили о последствиях поднятия воды на Прикарпатье
04:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zk.dsns.gov.ua

Новости Украины: Из-за поднятия воды, на Прикарпатье подтоплено 46 домов и 84 домохозяйства, эвакуирован один человек.

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидируют последствия поднятия уровня воды в местных ручьях в 7 населенных пунктах Тлумацкого района, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"30 мая в 20:27 в ГСЧС поступила информация, что в результате поднятия уровня воды в местных ручьях в 7 населенных пунктах Тлумацкого района подтоплено 46 частных жилых домов, 84 домохозяйства и 65 приусадебных участков. Эвакуирован 1 человек", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг вечером.

В информации отмечается, что от ГСЧС привлечено 4 ед. техники, 2 мотопомпы, 15 чел. л/с.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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Прикарпатье, Последствия, Результаты, ГСЧС, Реки, Поднятие воды.
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