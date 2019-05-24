Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению паводков на Закарпатье

Новости Украины: Подписан указ о неотложных мерах по преодолению паводков в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указ подписан с целью принятия неотложных мер по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной стихийным бедствием на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей, что привело к разрушениям и повреждения жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи, причинило иной ущерб, с целью защиты жизни и здоровья людей.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен безотлагательно обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий ЧС, усиление контроля над реализацией мероприятий по их преодолению.

Правительству поручено решить в установленном порядке вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий паводков и нормализации обстановки на пострадавших территориях.

Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должен обеспечить ликвидацию последствий ЧС, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.

"Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности", - говорится в указе.

Органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей предложено решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.