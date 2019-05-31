На Одесщине в центре социально-психологической реабилитации умер ребенок

Новости Украины: В Одесской области в центре социально-психологической реабилитации по неизвестным причинам умер 11-летний мальчик.

В Одесской области в центре социально-психологической реабилитации умер 11-летний мальчик. Как сообщили в службе по делам детей Одесской облгосадминистрации, ЧП случилось в Центре социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Ширяевской РГА.

Как отмечается, ребенок был устроен в указанное заведение 6 мая. Ранее он находился в семье родственников, потому что мать умерла, а в отношении отца было возбуждено гражданское дело о лишении родительских прав.

"С момента попадания ребенка в учреждение и во время пребывания в нем никаких отклонений в его состоянии здоровья не наблюдалось. По последним результатам медицинского обследования ребенка, он на диспансерном учете у профильных специалистов не состоял", - заявили в ОГА.

Факт смерти мальчика установлен 27 мая во время утреннего подъема детей. В ведомстве утверждают, что работники заведения сразу вызвали скорую помощь и полицию. По факту смерти ребенка проводятся следственные действия. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. Ситуация, которая сложилась в учреждении, находится под контролем службы по делам детей Одесской ОГА.