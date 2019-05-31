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На Ривненщине нашли скелеты 19 жертв НКВД (Видео)

На Ривненщине нашли скелеты 19 жертв НКВД (Видео)
06:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Украины: Найдены скелеты 19 жертв политических репрессий, расстрелянных НКВД.

На территории воинской части в Дубно, что в Ривненской области, найдено 19 скелетов. Это останки жертв политических репрессий, расстрелянных палачами НКВД в 1941 году.

Об этом сообщает "UA: Рівне".

“Мы можем четко утверждать, что это расстрелянные жертвы НКВД, что это политические заключенные. На данный момент мы не можем определить национальность, но, как говорят архивные данные, в основном это были украинцы, этнические немцы, это, возможно, были представители других национальностей”, – прокомментировал страшную находку директор мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

Установлено, что среди 19 убитых – 16 мужчин и трое женщин. В целом, по предварительным исследованиям ученых “Доли”, на территории тюрьмы расстреляли более 500 человек.

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На исследование захоронений городской бюджет Дубно выделил 180 тыс грн. Дополнительно 30 тыс грн планируют выделить на перезахоронение. Эти цифры озвучил городской голова Василий Антонюк. И констатировал: как долго продлятся раскопки и сколько убитых там найдут – неизвестно.

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Ривненщина, Видео, Останки, НКВД.
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