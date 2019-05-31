На Ривненщине нашли скелеты 19 жертв НКВД (Видео)

Новости Украины: Найдены скелеты 19 жертв политических репрессий, расстрелянных НКВД.

На территории воинской части в Дубно, что в Ривненской области, найдено 19 скелетов. Это останки жертв политических репрессий, расстрелянных палачами НКВД в 1941 году.

Об этом сообщает "UA: Рівне".

“Мы можем четко утверждать, что это расстрелянные жертвы НКВД, что это политические заключенные. На данный момент мы не можем определить национальность, но, как говорят архивные данные, в основном это были украинцы, этнические немцы, это, возможно, были представители других национальностей”, – прокомментировал страшную находку директор мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

Установлено, что среди 19 убитых – 16 мужчин и трое женщин. В целом, по предварительным исследованиям ученых “Доли”, на территории тюрьмы расстреляли более 500 человек.

На исследование захоронений городской бюджет Дубно выделил 180 тыс грн. Дополнительно 30 тыс грн планируют выделить на перезахоронение. Эти цифры озвучил городской голова Василий Антонюк. И констатировал: как долго продлятся раскопки и сколько убитых там найдут – неизвестно.