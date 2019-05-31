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На Закарпатье спасатели борются с подтоплением

На Закарпатье спасатели борются с подтоплением
09:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Ивано-Франковской и Львовской областях продолжаются работы по откачке воды и оказанию помощи пострадавшему населению.

В Ивано-Франковской и Львовской областях продолжаются спасательные работы в зоне подтопления 55 жилых домостроений, производится откачка воды и оказание помощи населению, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 - 30 мая в результате интенсивных осадков в виде дождя произошло поднятие уровня воды в реках, в результате чего в зону подтопления попали 53 жилых дома, 168 домохозяйств и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах Ивано-Франковской области. Осадки прекратились. Уровень воды в реках постепенно спадает", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

По информации ГСЧС, подразделениями спасателей осуществлено 180 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 90 человек (из них 14 детей) и 10 автомобилей, из подтоплены участки дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано более 48 тыс. 919 куб. м воды.

"30 мая совершено 17 выездов для откачки воды и оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 14 человек (из них 2 детей). От ГСЧС привлекалось 73 чел., 10 мотопомп, 1 лодка и 19 ед. техники", – отметили в пресс-службе ГСЧС.

ГСЧС сообщили о последствиях поднятия воды на Прикарпатье

Вместе с тем, 30 мая в связи с интенсивными осадками в виде дождя в г.Ходоров Жидачевского района Львовской области произошел перелив воды через дамбу пруда, в результате чего подтоплены 2 жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков.

"Осадки прекратились. Уровень воды постепенно спадает. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. От ГСЧС привлекалось 4 чел. л/с, 1 ед. техники и оперативная группа Главного управления", – добавили в ГСЧС.

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Закарпатье, Прикарпатье, Последствия, Результаты, ГСЧС, Реки, Поднятие воды.
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