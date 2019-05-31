Автошкола Зайцевой не исправила нарушений и закрылась

Новости Украины: Автошкола фигурантки смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой не справилась с вниманием общественности.

Харьковская автошкола, в которой училась виновница ДТП в центре Харькове Елена Зайцева, закрылась из-за общественного резонанса. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, передает корреспондент.

Начальник МВД отметил, что в автошколе после проверок аккредитационной комиссии было выявлено множество нарушений материально-технической базы и предложено их исправить. По словам Криклия, в автошколе, приняв ко вниманию общественный резонанс, решили не устранять нарушения, а прекратить ее деятельность.

В МВД отмечают, что ведомство лишено функции проверки автошкол, а инспекции проводятся лишь в определенных случаях.

Следователи управления в Харьковской области в рамках следствия зафиксировали в автошколе множество фактов нарушений. Правоохранители, в частности, изучали наличие журналов, в которых должна была расписываться Зайцева. Все выявленные недостатки были зафиксированы и рассмотрены.

Резонансное смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября 2017 года. Внедорожники под управлением Зайцевой и Дронова столкнулись на перекрестке, после чего авто Зацевой сбило пешеходов. Всего погибло шесть человек.

Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП, которое произошло в центре города в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек и назначил им обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.