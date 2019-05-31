День на Донбассе: Боевики стреляли из минометов и 122-мм орудий

Новости Украины: Боевики на Донбассе 8 раз нарушил "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет.

На Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 пятницы боевики 8 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг 8 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования (НВФ) шесть раз открывал огонь по позициям объединенных сил: дважды вблизи н.п. Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм; дважды у г.Красногоровка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи г.Авдеевка – из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики два раза обстрелял позиции украинских сил: вблизи н.п. Травневое – из артиллерийских систем калибра 122 мм; у н.п.Новолуганское – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой.