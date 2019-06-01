На Донбассе начинается контроль качества разминирования

Новости Украины: На Донетчине и Луганщине стартовали мероприятия по контролю качества разминирования.

В Донецкой и Луганской областях с июня начинаются мероприятия по контролю качества разминирования.

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

"Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества объявил о начале контроля качества разминирования на востоке Украины. Координационная группа противоминной деятельности будет осуществлять контроль проводимых работ на 27 участках Донецкой и Луганской областей. Будут действовать на основании закона о разминировании на Донбассе", - говорится в сообщении.

Начальник группы координации противоминной деятельности Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества Олег Генбарский отметил, что у них как бенефициаров проекта есть соглашения с неправительственными организациями, которые проводят гуманитарное разминирование на определенных территориях.

“Отныне будет осуществляться контроль качества проведенных работ, а после этого будет составлен акт о том, что участки являются безопасными (или опасными) для ведения той или иной деятельности, и переданы в пользование”, – подчеркнул Генбарский.

Гуманитарное разминирование на Донбассе уже третий год подряд проводят международные неправительственные организации: HALO Trust, Датская группа по разминированию, Швейцарский фонд противоминной деятельности.

Специалисты очистили 378 га и выявили более тысячи взрывоопасных предметов. Впрочем, по словам директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игоря Бойко, подозрительных и опасных участков в области остается еще много.

“Есть множество территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. В ближайшее время совместно с организациями по гуманитарному разминированию планируем провести разминирование на девяти участках Славянского района, двух – Бахмутского и по одному в Лиманском и Никольском районах. Очень важно, что теперь именно государство будет осуществлять контроль качества разминирования и предоставлять соответствующие документы”, – отметил Бойко

Контроль качества будет проводиться по национальным стандартам в сфере противоминной деятельности. Он разработан Министерством обороны совместно с ОБСЕ, ПРООН и ведущими европейскими органами гуманитарного разминирования. Определенные территории повторно обследуют и те, что окажутся безопасными, передадут в пользование.

В ОГА отметили, что работы по повторному разминированию планируют начать 3 июня с поселка Красный Деркул Луганской области. В дальнейшем заседания координационной группы противоминной деятельности будут проводиться регулярно.

Напоминаем, Верховная Рада приняла Закон “О противоминной деятельности в Украине” 6 декабря 2018 года. Петр Порошенко подписал его 22 января 2019 года.