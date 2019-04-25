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Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса

Рада приняла закон для привлечения финансов на разминирование Донбасса
12:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Верховная Рада позволила не зачислять в госбюджет деньги доноров на противоминную деятельность, а направлять их напрямую операторам

Верховная Рада Украины приняла закон, который должен усовершенствовать механизмы привлечения финансирования для мероприятий противоминной деятельности.

Соответствующий законопроект (№10180) "О внесении изменений в закон о противоминной деятельности в Украине" за основу и в целом поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Принятый закон позволит не зачислять в государственный бюджет деньги, которые предоставляют доноры, как это предусмотрено сейчас.

Финансовые ресурсы, которые предоставляются донорами операторам противоминной деятельности с целью проведения мероприятий в сфере противоминной деятельности на территории Украины, не будут подлежать зачислению в государственный бюджет. Их будут использовать по направлениям, согласованным с уполномоченным оперативным органом противоминных операций.

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Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о противоминной деятельности в Украине №9080-1.

Посольства Великобритании и США призвали украинский парламент принять поправки в этот закон, позволив прямое донорское финансирование организаций, занимающихся противоминной деятельностью. "Вся работа под угрозой срыва, если Верховная Рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании", - написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

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По ее словам, международное сообщество обеспокоено по поводу того, что закон исключает возможность прямого донорского финансирования исполнителей. "В частности это означает, что теперь наши деньги должны идти прямо в госбюджет, и мы потеряем контроль и надзор над тем, как расходуются средства британских налогоплательщиков. Мы всегда четко заявляли, что для нас это "красная линия", ведь как доноры мы просто не можем перечислять деньги напрямую в госбюджет любой страны, где мы работаем", - пояснила Дж.Гоф.

22 марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко и член комитета по вопросам нацбезопасности Иван Винник зарегистрировали проект закона №10180 о внесении изменений в закон о противоминной деятельности в Украине относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мер противоминной деятельности. Документ ожидает выводов профильного комитета.

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Верховная Рада, Госбюджет, Донбасс, Минированияе.
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