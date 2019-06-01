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На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики НВФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики НВФ применили различные системы вооружений.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм; дважды у города Красногоровка, из района населенного пункта Трудовская - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи города Авдеевка - из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия; дважды у населенного пункта Старогнатовка - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе ООС.

На Донбассе начинается контроль качества разминирования

Также обстрелам подверглись Травневое и Новолуганское.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - рассказали в штабе ООС.

По данным украинской разведки пятеро боевиков НВФ получили ранения.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, НВФ, ООС.
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