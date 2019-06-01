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На Донбассе пункты пропуска перешли на летний график

На Донбассе пункты пропуска перешли на летний график
09:40 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины: Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 июня перешли на летний график работы.

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 июня перешли на летний график работы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что с сегодняшнего дня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил перешли на летний график работы. Пограничники уточнили, что КПВВ на Донбассе работают ежедневно с 06:00 до 20:00.

Отметим, украинская сторона уже несколько лет пытается ввести в эксплуатацию КПВВ "Золотое", который на сегодня является единственным автомобильным пунктом пропуска в Луганской области.

На Донбассе ранены двое украинских военных

По состоянию на апрель все было готово к запуску этого КПВВ, однако представители так называемой "Луганской народной республики" продолжают блокировать дополнительный коридор.

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Донбасс, КПВВ, Летний режим, Летний график работы.
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