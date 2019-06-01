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"Будет еще один слой супербронированного стекла": Мост в Киеве еще раз улучшат

"Будет еще один слой супербронированного стекла": Мост в Киеве еще раз улучшат
17:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Сменную стекло-пленку на новом пешеходном мосту в Киеве заменят еще одним слоем бронированного стекла.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что стекло на новом велосипедно-пешеходном мосту безопасно, но сменная защитная пленка-стекло постоянно страдает от повреждений, поэтому ее заменят еще одним слоем толстого супербронированного стекла.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, Кличко накануне в пятницу прошелся по новому велосипедно-пешеходному мостом, соединившему парк "Владимирская горка" и Арку дружбы народов.

Мэр осмотрел стеклянные элементы покрытия моста, которые сейчас временно ограждены.

Кличко отметил, что стекло безопасно, но из-за проблем со сменной защитной стекло-пленкой, которая страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, ее решили заменить еще одним слоем толстого супербронированного стекла.

Как сообщает КГГА, специалисты уже готовятся к реализации этой работы.

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По словам мэра, к работам по обновлению стеклянных элементов пока привлечены лучшие специалисты, в том числе и иностранные.

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную переменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать" - сказал Кличко.

Он отметил, что этот объект – действительно уникальный, и такого в Украине еще не делали.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Мост.
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