В Киеве ограничат движение на одном из мостов

Новости Украины: В Киеве до 5 июня ограничат движение транспорта на Северном мосту.

Киеве с сегодняшнего дня до 5 июня будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту через р. Днепр.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", движение будет частично ограничено в направлении станции метро "Почайна" в связи с ремонтом плиты проезжей части. Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве утром 31 мая на Южном мосту микроавтобус Mercedes сбил лося.

Лось умер, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook

"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении, к которому приложено видео (18+).