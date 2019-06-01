ОБСЕ: Боевики продолжают размещать тяжелое вооружение возле домов мирного населения

Новости Украины: СММ ОБСЕ зафиксировала вооружение возле домов мирных жителей на Донбассе.

В ОБСЕ заявляют, что боевики держат и продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи домов гражданского населения.

Об этом 1 июня сообщили в миссии ОБСЕ, разместив в Твиттере организации соответствующее видео с беспилотника, который заснял последствия военных действий вблизи н.п. Чигары и Пикузы на Донетчине.

"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях", - отметили в миссии.

Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли подконтрольную им Сентяновку, после чего обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ с целью дискредитации военнослужащих Вооруженных сил Украины.