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Сутки на Донбассе: оккупанты 17 раз нарушили "тишину", один боец ранен

Сутки на Донбассе: оккупанты 17 раз нарушили "тишину", один боец ранен
07:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Как сообщает штаб ООС, враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все случаи нарушений режима тишины произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь обстрелы позиций Объединенных сил зафиксированы: дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения боевыхмашин пехоты; у Песков – из минометов калибра 82 мм; четыре раза вблизи села Павлополь – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Красногоровки, Водяного и Пищевика – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи города Авдеевка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды возле населенного пункта Верхнеторецкое – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Опытное – из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня два оккупанта были уничтожены, еще двое – ранены.

От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

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"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинских защитников вблизи Гнутового, а в районе ответственности группировки "Север" - вблизи Новгородского из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, НВФ, ООС.
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