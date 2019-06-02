Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Непогода в Украине: без света остаются 184 населенных пункта
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Американский сенатор поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)
"МастерШеф.Профессионалы": смотреть финал онлайн (Видео)

Во Флоренции появится памятник известному украинскому поэту Шевченко

Во Флоренции появится памятник известному украинскому поэту Шевченко
10:54 Сегодня Телеграф Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины: В итальянском городе Флоренция появится памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, он будет изготовлен по инициативе мэра Киева Виталия Кличко на средства от меценатов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение установить в городе памятник известному украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко.

Сообщается, что в заявлении указано, что  "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета".

Планируется, что монумент появится недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади, где расположена одна из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Отмечается, что автором монумента выступит известный украинский скульптор Олег Пинчук.  Известно, что это будет подарок Флоренции от Киева, монумент будет изготовлен по инициативе мэра Киева, на изготовление памятника пойдут деньги украинских меценатов.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации напомнили, что еще в 2016 году Виталий Кличко во время своего рабочего визита во Флоренцию обсудил с мэром города Дарио Нарделли возможность установки памятника украинскому поэту.

Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто

Примечательно, что в 2015 году в Киеве на Владимирской горке открыли памятник итальянскому поэту, который родился во Флоренции, Данте Алигьери. Отмечается, что к установке памятника приложили усилия не только Киевская городская власть, а и посольство Италии в Украине и межпарламентская группа дружбы Украины и Италии. 

Известно, что памятник Данте Альгьери является общим произведением итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого. Он был установлен в качестве подарка Флоренции Киеву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Флоренция, Установка, Памятник украинскому поэту, Памятник Тарасу Шевченко во Флоренции, Средства от меценатов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Матиос заявил, что останется на своей должности
04 Джошуа - Руис. Видео нокаута
05 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
Матиос заявил, что останется на своей должности
Матиос заявил, что останется на своей должности
Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры
Comic Con в Киеве: как прошел первый день фестиваля комикс-культуры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь