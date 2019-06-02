Во Флоренции появится памятник известному украинскому поэту Шевченко

Новости Украины: В итальянском городе Флоренция появится памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, он будет изготовлен по инициативе мэра Киева Виталия Кличко на средства от меценатов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение установить в городе памятник известному украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко.

Сообщается, что в заявлении указано, что "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета".

Планируется, что монумент появится недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore, на площади, где расположена одна из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate.

Отмечается, что автором монумента выступит известный украинский скульптор Олег Пинчук. Известно, что это будет подарок Флоренции от Киева, монумент будет изготовлен по инициативе мэра Киева, на изготовление памятника пойдут деньги украинских меценатов.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации напомнили, что еще в 2016 году Виталий Кличко во время своего рабочего визита во Флоренцию обсудил с мэром города Дарио Нарделли возможность установки памятника украинскому поэту.

Примечательно, что в 2015 году в Киеве на Владимирской горке открыли памятник итальянскому поэту, который родился во Флоренции, Данте Алигьери. Отмечается, что к установке памятника приложили усилия не только Киевская городская власть, а и посольство Италии в Украине и межпарламентская группа дружбы Украины и Италии.

Известно, что памятник Данте Альгьери является общим произведением итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого. Он был установлен в качестве подарка Флоренции Киеву.