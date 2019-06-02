Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили проинспектировали велосипедно-пешеходный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арки дружбы народов.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили в субботу, 1 июня, совместно с мэром Киева Виталием Кличко осмотрел новый мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый".

Напомним, 25 мая Киев отмечал День города. К празднику мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром торжественно открыли пешеходный мост. Практически через сутки треснула стеклянная вставка. Произошло это после того, как группа неизвестных активно на нем попрыгала. По другой версии, в мост стреляли. Кстати "флешмоб" с прыжками на открытии моста начал сам городской голова столицы Виталий Кличко. Таким образом он решил продемонстрировать журналистам, что стекло является прочным, а мост – безопасным.

В пятницу, 31 мая, после ремонта мэр в очередной раз осмотрел стеклянные элементы покрытия моста, которые сейчас временно ограждены. Кличко отметил, что стекло безопасно, но из-за проблем со сменной защитной стекло-пленкой, которая страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, ее решили заменить еще одним слоем толстого супербронированного стекла.

Примечательно, что бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили у себя на странице опубликовал фото, сделанные на мосту с киевлянами и отметил, что его поразил "теплый прием". По поводу моста, он лаконично написал "реально круто".

Напомним, в среду, 29 мая, экс-президент Грузии прилетел в международный аэропорт "Борисполь" (Киев) рейсом из Варшавы. Там его встречали более сотни сторонников и большое количество журналистов. В терминале его встретили хлебом и солью, а также групповым исполнением Государственного гимна Украины и скандированием "Миша". Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что прибыл в Украину для того, чтобы вместе с миллионами украинцев и новым президентом и его командой участвовать в построении новой страны.