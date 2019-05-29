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Саакашвили прибыл в Украину

Саакашвили прибыл в Украину
18:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прибыл в Украину.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

В среду он прилетел в международный аэропорт "Борисполь (Киев) рейсом из Варшавы. Там его встречают более сотни сторонников и большое количество журналистов. Прибытие политика в "Борисполь" транслирует в прямом эфире ряд украинских телеканалов.

В настоящее время он проходит паспортный контроль.

В терминале его встретили хлебом и солью, а также групповым исполнением Государственного гимна Украины и скандированием "Миша".

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Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

В июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

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12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

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Киев, Аэропорт "Борисполь", Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили.
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