В парламенте Грузии назвали досадным решение Зеленского по "лжецу" Саакашвили

Новости Украины: Вице-спикер парламента Грузии отреагировал на возвращение экс-президенту Саакашвили украинского гражданства.

В парламенте Грузии заявили, что решение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михеилу Саакашвили досадно, но грузинско-украинские отношения – гораздо важнее.

Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Как отметил Вольский, привлечение Саакашвили в украинскую политику принесет вред, поскольку, по его оценке, экс-президент Грузии - лжец.

"Я вообще воздержался бы от оценки решений Зеленского, поскольку сделать нам вместе, Украине и Грузии, нужно много. Нам следует сделать очень важные и серьезные шаги по всем направлениям, в том числе в этой напряженной обстановке. Исходя из этого, тема союзничества для нас приоритетна", - сказал он.

"Решение Зеленского является досадным, однако когда эти два вопроса ставишь на весы в глобальном масштабе, грузинско-украинские отношения гораздо важнее и масштабнее, чем то, какое решение будет принято ими по Саакашвили", - заявил Гия Вольский.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.