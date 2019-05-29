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Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций

Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
07:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rbc.ua

Новости Украины: Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций.

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский недавно вернул украинское гражданство, заявил, что не имеет политических амбиций. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - сказал Саакашвили.

Как сообщалось, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Ранее сообщалось, что Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни.

Напомним, Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезд в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.

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Указ, Гражданство, Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили.
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