Этно-рок-фестиваль KOZAK fest отменили из-за непогоды

Новости Украины: Организаторы музыкального фестиваля KOZAK Fest, который проходит под Днепром, были вынуждены досрочно закрыть его из-за последствий стихийного бедствия.

Этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня, из-за урагана, который произошел накануне в Днепропетровской области, сообщили организаторы фестиваля.

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", – говорится в сообщении на странице организаторов фестиваля в Фейсбук в воскресенье утром.

Они выразили благодарность сотрудникам полиции, полка "Днепр-1" и ГСЧС за "четкую и слаженную работу".

"Мы приносим извинения гостям фестиваля, которым так и не удалось сполна насладиться настоящей качественной украинской музыкой. Надеемся на понимание. До встречи в следующем году", – добавили организаторы.

Накануне музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram написал, что через страшный ураган "на фестивале обрушилась крыша сцены" и "могут быть пострадавшие".

Он добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Образуется хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - написал Шуров.