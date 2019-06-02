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На фестивале в Днепропетровской области ураган сорвал крышу

На фестивале в Днепропетровской области ураган сорвал крышу
08:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Днепропетровской области во время рок-фестиваля KOZAK Fest ураган сорвал крышу сцены.

Музыкант Дмитрий Шуров сообщил, что во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области обрушилась крыша сцены.

Шуров отметил, что причиной стал сильный ураган. Также музыкант сообщил, что могут быть пострадавшие.

"К сожалению, из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Больше информации в данный момент не имею, кроме того, что многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя и творится хаос, падают деревья. Часть группы находится в гостинице в 40 км (света везде нет), часть — на площадке, где остались наш автобус и инструменты. Группа в безопасности. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", — заявил Шуров.

Напомним, в Украине в воскресенье, 2 июня, в большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и Прикарпатье погоду будут определять атмосферные фронты, на остальной территории – относительно сухая воздушная масса; сохранится летний фон температуры, лишь в западной части ночь прохладная, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве центральных, северных, Харьковской областях и Прикарпатье местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, в западных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-33°

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Ураган, Днепропетровская область, Дмитрий Шуров, KOZAK Fest.
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