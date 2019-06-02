Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета

В Украине в воскресенье, 2 июня, в большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и Прикарпатье погоду будут определять атмосферные фронты, на остальной территории – относительно сухая воздушная масса; сохранится летний фон температуры, лишь в западной части ночь прохладная, сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве центральных, северных, Харьковской областях и Прикарпатье местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, в западных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-33°.
В Киеве 2 июня местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15-17 °, днем 25-27 °.
Прогноз погоды на 2 июня, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 2 июня в городах Украины:
В Украине в понедельник, 3 июня, ночью без осадков, днем в Прикарпатье, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, на остальной территории 15-20°; днем 24-29°, в Прикарпатье 20-23° (в восточной части 30-32°). В Киеве 3 июня без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.
Температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в Днепре возле г.Киева 21°.
Прогноз погоды на 3 июня, фото: meteo.gov.ua
Согласно прогнозу 4 июня на Прикарпатье, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях, в большинстве областей, кроме северной части и Харьковщины, кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, на остальной территории 15-20°; днем 24-29°, на Прикарпатье 20-23° (в восточной части 30-32°).
На Киевщине 4 июня осадки не ожидаются. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.
Прогноз погоды на 4 июня, фото: meteo.gov.ua
5-6 июня на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
В столичном регионе 5-6 июня кратковременный дождь с грозой (6 июня небольшой). Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.
Прогноз погоды на 5 июня, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 6 июня, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.
Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.