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Ливни, град и жара до +32°: какой будет первая неделя лета
08:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в воскресенье сохранится летняя погода, лишь на западе ночь будет прохладной.

В Украине в воскресенье, 2 июня, в большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и Прикарпатье погоду будут определять атмосферные фронты, на остальной территории – относительно сухая воздушная масса; сохранится летний фон температуры, лишь в западной части ночь прохладная, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве центральных, северных, Харьковской областях и Прикарпатье местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, в западных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-33°.

В Киеве 2 июня местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15-17 °, днем 25-27 °.

Прогноз погоды на 2 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 2 июня в городах Украины:

  • Ужгород – ясно, ночью +14...+16, днем +25...+27
  • Львов – ясно, ночью +11...+13, днем +24...+26
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +11...+13, днем +24...+26
  • Тернополь – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +24...+26
  • Черновцы – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +23...+25
  • Хмельницкий –дожди и грозы, ночью +12...+14, днем +24...+26
  • Луцк – ясно, ночью ночью +11...+13, днем +23...+25
  • Ровно – ясно, ночью  ночью +11...+13, днем +25...+27
  • Житомир – ясно, ночью +11...+13, днем +26...+28
  • Винница – дождь, ночью +14...+16, днем +26...+28
  • Одесса – ясно, ночью +16...+18, днем +29..+31
  • Николаев – ясно, ночью +16...+18, днем +30...+32
  • Херсон –  ясно, ночью +17...+19, днем +30...+32
  • Симферополь –  ясно, ночью +17...+19, днем +29...+31
  • Кропивницкий – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +27...+29
  • Черкассы – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +26...+28
  • Чернигов – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +26...+28
  • Сумы – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +26...+28
  • Полтава – дождь, ночью +15...+17, днем +26...+28
  • Днепр – дождь, ночью +16...+18, днем +30...+32
  • Запорожье –  ясно, ночью +16...+18, днем +30...+32
  • Донецк – ясно, ночью +17...+19, днем +30...+32
  • Луганск – ясно, ночью +16...+18, днем +30...+32
  • Харьков – дождь, ночью +16...+18, днем +30...+32
  • Киев – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +25...+27

В Украине в понедельник, 3 июня, ночью без осадков, днем в Прикарпатье, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, на остальной территории 15-20°; днем 24-29°, в Прикарпатье 20-23° (в восточной части 30-32°). В Киеве 3 июня без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в Днепре возле г.Киева 21°.

Прогноз погоды на 3 июня, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу 4 июня на Прикарпатье, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях, в большинстве областей, кроме северной части и Харьковщины, кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, на остальной территории 15-20°; днем 24-29°, на Прикарпатье 20-23° (в восточной части 30-32°).

На Киевщине 4 июня осадки не ожидаются. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 4 июня, фото: meteo.gov.ua

5-6 июня на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

В столичном регионе 5-6 июня кратковременный дождь с грозой (6 июня небольшой). Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 5 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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