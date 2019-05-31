Скачать
Пятница, 31.05.2019
Аваков заявил, что баллотироваться в народные депутаты не будет
Аваков заявил, что баллотироваться в народные депутаты не будет
Кубив назвал среднюю зарплату в частном секторе
В правительстве назвали среднюю зарплату в частном секторе
"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram
Регина Тодоренко возмутила поклонников в Instagram

Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом

Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом
12:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.

Июнь в Украине будет теплым с умеренными осадками, сообщает Meteoprog.

Статистически температура воздуха удержится на уровне 20 градусов по Цельсию. Минимально +17º, максимально +27º. В первый летний месяц ночная температура воздуха редко опускается ниже +12º. Предварительные прогнозы погоды указывают, что обильные осадки не ожидаются. Погода будет облачной с прояснениями. Период с 19 по 25 июня будет самым дождливым.

В июле ожидается похолодание. Начнется второй летний месяц с температуры +27º. Далее термометры будут показывать от 20 до 25 градусов. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26º.

В июле также не исключены сильные грозы, с порывистым ветром и даже градовые бури. Солнечные дни будут сменяться облачной и грозовой погодой.

Когда придет настоящая жара: синоптики дали прогноз погоды на лето

Погода в августе в Украине будет жаркой. Начало месяца будет грозовым. Такая погода продержится всю первую неделю августа. Остаток месяца будет относительно сухим, интенсивные дожди не прогнозируются. Температура повысится до +30º.

Похолодает во второй половине августа: ожидается +20...+23º.

Напомним, в течение 1-2 июня в Украине ожидается теплая погода, в западных и северных областях пройдут дожди с грозами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Жара, Буря, Ливни, Град, Синоптики, Погода летом, Прогноз на лето.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
04 Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
05 Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 31 мая: гривня продолжает дешеветь
Курс валют на 31 мая: гривня продолжает дешеветь
Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом
Ураганы и жара: какой будет погода в Украине летом
Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
Синоптики дали прогноз погоды на последний день весны
Екатерина Осадчая опубликовала новые фото с сыном Иваном
Екатерина Осадчая опубликовала новые фото с сыном Иваном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь