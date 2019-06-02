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На Закарпатье остаются подтопленными почти 20 жилых домов

На Закарпатье остаются подтопленными почти 20 жилых домов
14:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины: На Прикарпатье остаются подтопленными почти 20 жилых домов, более 50 дворов.

 В Ивано-Франковской и Львовской областях в результате интенсивных осадков остаются подтопленными 19 жилых домов, 51 двор и почти 120 приусадебных участков, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 (в Ивано-Франковской области – ред.) остаются подтопленными 17 жилых домов, 41 домохозяйств и 71 приусадебный участок в 12 населенных пунктах на территории 3 районов (Калушский, Коломыйский и Толмацкий)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Спасателями осуществлено 205 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 92 человека (из них 14 детей) и 10 автомобилей, из подтоплены участки дорог перевезено 1 тыс. 83 человека (из них 95 детей), откачано более 53 тыс. 700 куб. воды.

1 июня совершено 11 выездов для откачки воды и оказания помощи населению. Личным составом ДСНС через подтоплены участки дороги в г.. Тысменица и с. Пидпечары Тисменицкого района перевезено 214 человек (из них 9 детей), откачано 1 тыс. 120 м. Куб.воды. От ДСНС привлекалось 44 чел. л/с, 8 мотопомп, 4 плавсредства и 10 ед. техники.

В Львовской области состоянием на утро воскресенья остаются подтопленными 2 жилых дома, 10 дворов и 48 приусадебных участков.

На Закарпатье спасатели борются с подтоплением

1 июня от ГСЧС привлекалось 4 чел. л/с, 1 лодка и 1 ед. техники. Спасателями через подтопленные участки дороги перевезено 78 человек (всего с начала работ перевезено 131 человека).

В ведомстве подчеркнули, что садки прекратились, уровень воды постепенно спадает.

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Закарпатье, Река, ГСЧС, Паводок, Закарпатская ОГА, Подтопления.
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