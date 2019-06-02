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Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты

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Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты
15:08 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины: Харьковские пограничники изъяли у россиянина старинные монеты, которые он хотел провезти через границу.

Вчера в пункте пропуска "Пески" в Харьковской области пограничники обнаружили две монеты прошлого и позапрошлого века, которые пытался вывезти с территории Украины гражданин Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В пункте пропуска "Пески", на выезд из Украины автомобилем KIA в качестве пассажира следовал гражданин Российской Федерации 1990 года рождения. Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины с помощью металлоискателя обнаружены две монеты. Одну из металла серебристого цвета - "3 копьйки" 1916 года выпуска и еще одну - из металла желтого цвета" 1/2 копьйки", датированную 1897 годом, которые, возможно, имеют культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

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Сейчас монеты изъяты и переданы на экспертизу. Работниками фискальной службы составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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Монеты, РФ, Граница, ГПСУ, Пески, Старинные монеты.
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