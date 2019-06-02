Водитель Renault и полицейский на ВАЗе погибли в результате ДТП

Новости Украины: В Николаевской области в ДТП погибли два человека, среди которых сотрудник полиции.

В воскресенье, 2 мая, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Николаевской области погибли два человека, еще один ранен, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована, ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа и спасатели, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Событие квалифицированы по ч.3 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - рассказали в полиции.