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Водитель Renault и полицейский на ВАЗе погибли в результате ДТП

Водитель Renault и полицейский на ВАЗе погибли в результате ДТП
18:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Николаевской области в ДТП погибли два человека, среди которых сотрудник полиции.

В воскресенье, 2 мая, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Николаевской области погибли два человека, еще один ранен, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована, ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа и спасатели, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

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"Событие квалифицированы по ч.3 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - рассказали в полиции.

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Николаевская область, ДТП, Авария.
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