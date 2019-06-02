В Киеве на Дарнице такси въехало в кафе

Новости Украины: На столичной Дарнице такси устроило дорожно-транспортное происшествие и въехало в кафе.

В Днепровском районе Киева на перекрестке улиц Каунасской и Мартовской случилось ДТП с участием такси и Chevrolet. Авария произошла поздно вечером в субботу, 1 июня, информируют СтражиЭспрессо.

Сообщается, что водитель автомобиля такси Toyota Corolla, который ехал по второстепенной дороге, на предоставил преимущества в движении водителю Chevrolet Lacetti, который двигался по главной (ул. Каунасская). В результате, последний врезался в левую боковую часть такси.

"После удара авто нарушителя изменило траекторию, и, выехав на бордюр и зеленую полосу, врезалось в летнюю террасу кафе. К счастью, в кафе на месте удара в это время никого из посетителей не было", – отмечает СМИ.

На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, госпитализировала таксиста и оказала помощь на месте водителю Chevrolet.

Напомним, 14 апреля на Дарницкой площади в Киеве столкнулись два такси Mazda 3 и Hyundai Elantra, в результате чего оба автомобиля загорелись.