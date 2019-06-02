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В РФ обратились к Зеленскому из-за сноса бюста Жукова в Харькове

В РФ обратились к Зеленскому из-за сноса бюста Жукова в Харькове
22:52 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В России отреагировали на события в Харькове, в ходе которых был снесен бюст маршала Жукова.

Общественная палата РФ призывала новые власти Украины публично осудить людей, которые снесли бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, найти их и привлечь к ответственности. Об этом заявила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Призываем новое политическое руководство перестать потакать тем гражданам, которые придерживаются радикальных идеологий. Необходимо публично осудить эти действия, также публично найти вандалов, чтобы они отвечали по всей строгости закона", - заявила Сутормина.

По ее словам, националистические идеи "никогда не несут благо, это всегда разрушение".

В Харькове снесли бюст Жукова

"Надеюсь, что администрация (Президента Украины - ред.) господина Зеленского это понимает. Также просим ОБСЕ обратить внимание на этот вопиющий факт", - добавила Сутормина.

По событиям у бюста Жукова в Харькове открыты производства

Напомним, в воскресенье прошел съезд "партии мэров", которую поддержали мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Возле Дворца спорта в Харькове прошел пикет против этого съезда.

Во время него активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

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Харьков, РФ, Георгий Жуков.
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