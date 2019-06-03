Штаб ООС: За сутки зафиксировано 5 обстрелов, без потерь

Новости Украины: За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 5 раз обстреляли украинские позиции, никто из военных не пострадал.

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"2 июня вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил у г.Марьинка - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, вблизи н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм, вблизи с.Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Новгородское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, у н.п. Майорск - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 2 июня один боевик уничтожен.

"С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", - добавили в пресс-центре.

Также в штабе отметили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил спасатели за неделю изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов. Также личный состав ГСЧС осуществлял аварийно-восстановительные работы на жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения ООС восстановлено 343 жилых дома.