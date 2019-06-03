У полицейских Черкасской области неизвестные украли наркотики

Новости Украины: Из отделения полиции Черкасской области были похищены вещественные доказательства в виде наркотиков.

В Чернобаевском отделении полиции Черкасской области похитили вещественные доказательства. Об этом сообщили в полиции в Черкасской области.

"В отделении полиции Черкасской области похитили вещественные доказательства. Информация об (инцидент - ред.) поступила в воскресенье", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время на месте работает комиссия, которая выясняет, какие именно вещественные доказательства были похищены.

Однако, по информации УНН были похищены наркотики.

"Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 308 (похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины и назначено служебное расследование", - отметили в пресс-службе.