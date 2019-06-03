Бунт шахтеров во Львове: люди готовы к радикальным действиям

Новости Украины: Сотрудники предприятия "Львовуголь" готовы организовать акцию протеста под стенами Кабмина, если в скором времени им не выплатят заработную плату за два месяца.

Как сообщается в СМИ, если в среду, 5 июня, Кабинет министров не примет решения относительно погашения задолженности по зарплате шахтерам "Львовуголь", люди предпримут радикальные меры.

Об обострении настроений рабочих предприятия сообщил представитель профсоюза Андрей Паска. Так, коллективом учреждения было направлено письмо на имя Премьер-министра Владимира Гройсмана, секретаря РНБО Александра Данилюка, Министра энергетики Игоря Насалика.

В обращении указывается, что по состоянию на 3 июня коллектив предприятия не получил половину заработной платы за март и в полном объеме зарплаты за май. После неоднократных обращений к представителям госструктур ничем не увенчались.

"Такая ситуация с выплатой заработной платы вызывает в коллективах возмущение, подталкивает к неуправляемым акциям протеста и радикальным действиям", - говориться в письме.

В обращении сотрудники "Львовугля" требуют погасит задолженность по выплатам и решит вопрос со сбытом угля. Если же данные два пункта не будут выполнены, шахтеры пообещали перенести акцию протеста под стены здания Кабмина.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии на шахте "Лисова" во Львовской области, где погибли двое шахтеров.