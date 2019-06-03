Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Баканов рассказал, какую задачу перед СБУ поставил Зеленский
Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой (Видео)
Владимир Зеленский провел брифинг с Леонидом Кучмой (Видео)
Участники Турнира Лобановского почтили память великого тренера
Участники Турнира Лобановского почтили память великого тренера
Опубликован первый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской
Опубликован первый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской

Бунт шахтеров во Львове: люди готовы к радикальным действиям

Бунт шахтеров во Львове: люди готовы к радикальным действиям
16:02 Сегодня Телеграф Фото: vgolos.com.ua

Новости Украины: Сотрудники предприятия "Львовуголь" готовы организовать акцию протеста под стенами Кабмина, если в скором времени им не выплатят заработную плату за два месяца.

Как сообщается в СМИ, если в среду, 5 июня, Кабинет министров не примет решения относительно погашения задолженности по зарплате шахтерам "Львовуголь", люди предпримут радикальные меры.

Об обострении настроений рабочих предприятия сообщил представитель профсоюза Андрей Паска. Так, коллективом учреждения было направлено письмо на имя Премьер-министра Владимира Гройсмана, секретаря РНБО Александра Данилюка, Министра энергетики Игоря Насалика.

В обращении указывается, что по состоянию на 3 июня коллектив предприятия не получил половину заработной платы за март и в полном объеме зарплаты за май. После неоднократных обращений к представителям госструктур ничем не увенчались.

"Такая ситуация с выплатой заработной платы вызывает в коллективах возмущение, подталкивает к неуправляемым акциям протеста и радикальным действиям", - говориться в письме.

В средине июня в Донецкой области заработает крупнейшая ветротурбина в Украине

В обращении сотрудники "Львовугля" требуют погасит задолженность по выплатам и решит вопрос со сбытом угля. Если же данные два пункта не будут выполнены, шахтеры пообещали перенести акцию протеста под стены здания Кабмина.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии на шахте "Лисова" во Львовской области, где погибли двое шахтеров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шахтеры, Зарплата, Кабмин, Обращение, Гройсман, Львовуголь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
03 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
04 Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Завершается регистрация на поступление в магистратуру
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Звезда &quot;Холостяка&quot; заворожил поклонников новым фото
Звезда "Холостяка" заворожил поклонников новым фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь