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Харьковчанин с ножом вынудил гостя выпрыгнуть из 4-го этажа

Харьковчанин с ножом вынудил гостя выпрыгнуть из 4-го этажа
16:08 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пьяный злоумышленник в Харькове заставил своего гостя выпрыгнуть из четвертого этажа.

Прокуратура доказала в суде вину харьковчанина, который, угрожая ножом, заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа, за это злоумышленнику грозит 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харькова, передает УНН.

Событие произошло в августе 2017 года. Товарищи совместно употребляли алкоголь дома у злоумышленника. На бытовой почве у них возник конфликт, и хозяин решил доказать свое превосходство. Он закрыл дверь на ключ, взял нож и, подойдя к гостю, ударил его в спину. Затем, размахивая ножом, начал угрожать товарищу убийством и заставлять его выпрыгнуть из окна 4-го этажа. Гостю ничего не оставалось, как выполнить эти требования.

Пострадавший выжил, но получил тяжелые травмы. После падения с высоты мужчина получил многочисленные переломы и разрывы внутренних органов. 31-летний мужчина остался парализованным и нуждается в постоянном постороннем уходе.

Сейчас приговор суда не действует, поскольку длится время на его апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

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Харьков, Нож, Прокуратура Харькова, Прыжок из окна.
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