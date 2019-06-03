В Одесской области мужчина выпал из аттракциона и погиб

Новости Украины: На глазах у многих отдыхающих мужчина выпал из аттракциона, когда качели начали подниматься.

Происшествие случилось в Белгород-Днестровском, сообщается в пресс-службе ГУ Нацполиции Одесской области.

Мужчина 42 лет на глазах у близких выпал с качели, когда та поднялась вверх. От полученных травм он скончался. По предварительным данным, аттракцион не был полностью исправен - фиксирующее крепление было поломано, что стало причиной трагедии. Очевидцы сообщили, что погибший был жителем села Шабо.

Как сообщают представители Нацполиции, начато уголовное производство согласно ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (...)).

Виновным в данном деле грозит лишение свободы на срок до 8 лет и лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенным видом деятельности сроком до трех лет.