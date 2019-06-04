Штаб ООС: Боевики НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня

Новости Украины: За понедельник, 3 июня, незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по украинским позициям, пострадавших среди украинских военных нет.

Боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"3 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия...Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики НВФ применили различные системы вооружений.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибров 120 мм и 82 мм; вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов; трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новотроицкое - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Водяное - из автоматических станковых гранатометов", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись Попасная и Новозванока.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Опытное – со станковых противотанковых гранатометов", - рассказали в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевиков НВФ получил ранения.