Гибель школьника на Закарпатье: Семье выделят материальную помощь

Новости Украины: Семье погибшего во время паводка школьника на Закарпатье выделена матпомощь.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о выделении материальной помощи семье погибшего во время паводка 23 мая школьника.

"Семья 11-летнего Сергея Церуша из Воловца, который погиб во время паводка 23 мая, получит материальную помощь из Воловецкого районного и Закарпатского областного бюджетов. Соответствующие решения на уровне Воловецкого районного совета и Закарпатской областной государственной администрации уже приняты, документы оформлены, деньги выделены и поступят семье погибшего через "Укрпочту" еще на этой неделе", - написал Ермак на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он также сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту халатности педагогов, "которые не уберегли ребенка".

"Ситуация в Закарпатской области находится под личным контролем президента", - добавил Ермак.

Как сообщалось, 23 мая Сергей Церуш на школьной перемене вышел посмотреть, как поднялась вода в реке, и его унесло течение. Территория школы не была отгорожена от реки забором. Позже он был найден погибшим.

Ермак возложил ответственность за произошедшее на персонал учебного заведения и заявил, что территорию школы нужно огородить во избежание повторения трагедии.