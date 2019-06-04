Скачать
Вторник, 04.06.2019
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
СМИ: ЕС намерен продлить "крымские" санкции
СМИ: ЕС намерен продлить "крымские" санкции
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы
Джамала рассказала о буллинге в школьные годы

Гибель школьника на Закарпатье: Семье выделят материальную помощь

Гибель школьника на Закарпатье: Семье выделят материальную помощь
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Семье погибшего во время паводка школьника на Закарпатье выделена матпомощь.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о выделении материальной помощи семье погибшего во время паводка 23 мая школьника.

"Семья 11-летнего Сергея Церуша из Воловца, который погиб во время паводка 23 мая, получит материальную помощь из Воловецкого районного и Закарпатского областного бюджетов. Соответствующие решения на уровне Воловецкого районного совета и Закарпатской областной государственной администрации уже приняты, документы оформлены, деньги выделены и поступят семье погибшего через "Укрпочту" еще на этой неделе", - написал Ермак на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он также сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту халатности педагогов, "которые не уберегли ребенка".

"Ситуация в Закарпатской области находится под личным контролем президента", - добавил Ермак.

На Закарпатье остаются подтопленными почти 20 жилых домов

Как сообщалось, 23 мая Сергей Церуш на школьной перемене вышел посмотреть, как поднялась вода в реке, и его унесло течение. Территория школы не была отгорожена от реки забором. Позже он был найден погибшим.

Ермак возложил ответственность за произошедшее на персонал учебного заведения и заявил, что территорию школы нужно огородить во избежание повторения трагедии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закарпатье, Стихийное бедствие, Паводок, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
02 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
03 В МИД отреагировали на возвращение Кучмы в ТКГ
04 Президент возвращает наказание за незаконное обогащение
05 Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Британские каникулы Трампа&quot;: чем занимался президент США 3 июня
Первый день визита Трампа в Великобританию
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
В ПАСЕ меняют правила голосования депутатов
Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Конференция Apple WWDC 2019: Самые важные анонсы
Конференция Apple WWDC 2019: Самые важные анонсы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь