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Латвия передала около 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой области

Латвия передала около 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой области
07:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Донецкая ОГА

Новости Украины: Гуманитарная помощь от посольства Латвии в Украине была передана для гражданского населения, проживающего вблизи линии разграничения.

Делегация Латвийской Республики во главе с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом передала более 20 тонн гуманитарных грузов для гражданского населения, проживающего вблизи линии разграничения в Донецкой области, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куц поблагодарил за поддержку Донецкой области и Украины со стороны Латвии.

"Латвия была одной из первых европейских стран, которые начали оказывать помощь регионам, пострадавшим в результате боевых действий. В свое время именно Латвия помогала решать самые сложные гуманитарные вопросы, сейчас мы пытаемся преодолевать вызовы самостоятельно. Однако до сих пор мы совместно реализуем много военных и гуманитарных проектов, положительно влияет на взаимоотношения между нашими странами", - отметил Куц.

Посол Латвии в Украине Пойканс отметил, что это уже двенадцатый гуманитарный груз, который доставляют непосредственно в Донецкую область.

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"В этот раз мы привезли одежду, обувь и игрушки, которые силами Национальной гвардии Украины будут переданы в Авдеевку и несколько других населенных пунктов. Наибольший вклад в формирование этой помощь сделал главный капеллан Национальных Вооруженных сил Латвии Елмарс Плявиньш, который объединил усилия неправительственных организаций Латвии и Швеции, Вооруженных сил и Министерства обороны. Я уверен, что также мы продолжим сотрудничество между учебными заведениями Донецкой области и Латвии для повышения уровня образования здесь и производства современных европейских стандартов", - подчеркнул он.

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Донецкая область, Латвия, Гуманитарная помощь, Александр Куць, Юрис Пойканс.
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