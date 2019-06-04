Пьяные гонки в Черкассах: подвыпивший водитель пытался уйти от полиции

Новости Украины: В Черкассах изрядно подвыпивший водитель пытался уйти от патрульных, устроив при этом опасные гонки улицами города.

"Еле стоял на ногах" - так прокомментировала пьяного водителя жительница Черкасс, от которой и поступило сообщение на пульт патрульной службы. Она рассказала, что мужчина, будучи уже явно подвыпившим, купил в магазине алкоголь, после чего сел за руль и скрылся.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции региона, сотрудникам удалось "сесть на хвост" нарушителю благодаря данным, которые были получены от гражданки. Увидев иномарку, которой и управлял пьяный мужчина, патрульные попытались остановить авто. Но услышав сигналы патрульной машины, водитель только нажал на газ, нарушая ПДД и провоцируя аварийные ситуации на дороге.

В результате не длительной погони улицами города полицейским все-таки удалось догнать нарушителя. Как оказалось, в салоне были пассажиры, которые успели сбежать. То же попытался сделать и водитель, но это ему не удалось. После проведения теста на уровень алкоголя выяснилось, что в крови мужчины было в 17 раз превышено норму.

На месте задержания безответственного "гонщика" были составлены три протокола и вынесено два постановления. Иномарку, на которой мужчина пытался скрыться от патрульных, эвакуировали на штрафплощадку. После оформления происшествия административные дела были направлены на рассмотрение в суд.