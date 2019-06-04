Скачать
Вторник, 04.06.2019
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
CFDA Awards 2019: лучшие наряды ежегодной премии в сфере моды
CFDA Awards 2019: лучшие наряды ежегодной премии в сфере моды

Пьяные гонки в Черкассах: подвыпивший водитель пытался уйти от полиции

Пьяные гонки в Черкассах: подвыпивший водитель пытался уйти от полиции
13:41 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: В Черкассах изрядно подвыпивший водитель пытался уйти от патрульных, устроив при этом опасные гонки улицами города.

"Еле стоял на ногах" - так прокомментировала пьяного водителя жительница Черкасс, от которой и поступило сообщение на пульт патрульной службы. Она рассказала, что мужчина, будучи уже явно подвыпившим, купил в магазине алкоголь, после чего сел за руль и скрылся.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции региона, сотрудникам удалось "сесть на хвост" нарушителю благодаря данным, которые были получены от гражданки. Увидев иномарку, которой и управлял пьяный мужчина, патрульные попытались остановить авто. Но услышав сигналы патрульной машины, водитель только нажал на газ, нарушая ПДД и провоцируя аварийные ситуации на дороге.

В результате не длительной погони улицами города полицейским все-таки удалось догнать нарушителя. Как оказалось, в салоне были пассажиры, которые успели сбежать. То же попытался сделать и водитель, но это ему не удалось. После проведения теста на уровень алкоголя выяснилось, что в крови мужчины было в 17 раз превышено норму.

ДТП в Харькове: полиция устанавливает подробности происшествия

На месте задержания безответственного "гонщика" были составлены три протокола и вынесено два постановления. Иномарку, на которой мужчина пытался скрыться от патрульных, эвакуировали на штрафплощадку. После оформления происшествия административные дела были направлены на рассмотрение в суд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкассы, Водитель, ПДД, Нарушение, Погоня, Патрульные, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
03 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп нарушил протокол, положив руку на спину королевы Елизаветы II
Президент США мог нарушить протокол в Британии
Jay-Z стал первым рэп-миллиардером по версии Forbes
Jay-Z стал первым рэп-миллиардером по версии Forbes
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь