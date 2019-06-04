Тяжелым грузовикам ограничили въезд в Киев из-за жары

Новости Украины: Киев ограничивает движение большегрузного транспорта по улицам из-за жары.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" вводит ограничение движения на улицах Киева для тяжеловесных транспортных средств с 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха в столице, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, будет запрещен проезд транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения вводятся, когда температура воздуха достигает +28°С и более.

В КГГР также предупредили, что Управление патрульной полиции Киева оперативно контролирует соблюдение водителями большегрузных транспортных средств ограничительных мер.