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Во Львовской области проходят учения десантников из Украины и США

Во Львовской области проходят учения десантников из Украины и США
16:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Во Львовской области проходят военные учения 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и десантников из США.

Во Львовской области стартовали военные учения с участием военных 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и американских десантников. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Тактика боя во время обучения и практика на полигоне. Во Львовской области стартовали военные учения. Участвуют в них 95-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины и американские десантники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время учений, которые продлятся три месяца, бойцы будут отрабатывать навыки по стандартам НАТО. В сообщении напоминается, что три года назад украинские десантники прошли самый длинный рейд в военной истории мира.

"Они преодолели 470 км для разблокировки украинских подразделений в районе Изварино в Луганской области и освободили 3 тыс. человек и более 250 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, катеры типа "Island", переданные партнерами США в рамках двухстороннего сотрудничества, проходят заключительные этапы испытаний. Представители рабочей группы ВМС ВС Украины вместе с иностранной стороной принимают участие в плановых швартовых, маневренных и скоростных испытаниях суден. Перед этим они прошли механическую "перезагрузку" и были дополнены новыми современными системами.

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Львовская область, Военные учения, Десантно-штурмовая бригада, Десантники из США.
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