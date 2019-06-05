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Непогода в Тернопольской области: улицы в селе превратились в реки

Непогода в Тернопольской области: улицы в селе превратились в реки
11:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В селе Красиев, Монастырисского района Тернопольской области река Золотая Липа после сильной грозы вышла из берегов и затопила улицы села.

В Монастырисском районе Тернопольской области река Золотая Липа после сильной грозы вышла из берегов и хлынула просто по улицам села Красиев. Потрясающее видео выложила в Facebook свидетель стихийного бедствия Надежда Грона.

"В селе Красиев Монастырисского района в результате интенсивного выпадения осадков подтоплено 6 жилых домов и ориентировочно 7 га частных приусадебных участков. Для откачки воды на месте работает резервный караул и оперативная группа районного сектора ГСЧС", - сообщил в Facebook председатель Тернопольской ОГА Степан Барна, комментируя чрезвычайное происшествие.

Руководитель области также сообщил, что в селе Соколов Бучацкого района подтоплено три домохозяйства, на которых размещается шесть зданий жилого и хозяйственного назначения.

Обильные ливни во вторник на Тернопольщине выпадали в разных районах. В полночь дождь после небольшого перерыва возобновился в областном центре.

Укргидроетцентр предупредил украинцев, что в среду, 5 июня днем в большинстве областей грозы, в отдельных районах (кроме северных и восточных областей) град и шквалы 15-20 м/с, в южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

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Все по теме:

Тернопольская область, Дождь, Село Красиев, Подтопление улиц, Река Золотая Липа вышла из берегов.
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