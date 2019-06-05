В Кропивницком мама родила седьмого ребенка

Новости Украины: В Кропивницком маме, у которой шестеро детей, выдали свидетельство о рождении ее седьмого ребенка.

Руководитель областного регионального управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул вручил молодой маме седьмое свидетельство о рождении ребенка. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

"В наше время, к сожалению, не каждая пара решится на рождение второго ребенка. А у Петра и Светланы Постернак их семеро - четыре сына и три дочери. Поражен тем, насколько дружественной является их семья. Они являются достойным примером для каждой украинской семьи", - сказал во время торжественной церемонии вручения документа Вадим Гуцул.

Сама же мама новорожденной девочки удивилась столь пристальному вниманию к этому событию. И была удивлена еще и тем, насколько быстро сегодня можно зарегистрировать ребенка. Самую младшую дочку в семье назвали Анной.

Вручение свидетельства состоялось в рамках проекта, который стартовал в 2015 году в Кировоградской области. Он позволяет получить документ о рождении ребенка непосредственно в стенах роддома.

С начала внедрения новации получить свидетельство таким путем успели уже более 13 тысяч молодых родителей, сообщается на сайте ведомства.