Скачать
Среда, 05.06.2019
Гройсман озвучил свои главные задачи на посту премьер-министра Украины
Гройсман озвучил свои главные задачи на посту премьер-министра Украины
Убийство мальчика под Киевом: Аваков не собирается уходить в отставку
Аваков не собирается уходить в отставку
Названо имя нового главного тренера Шахтера
Названо имя нового главного тренера Шахтера
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II

В Кропивницком мама родила седьмого ребенка

В Кропивницком мама родила седьмого ребенка
15:04 Сегодня Телеграф Фото: minjust.gov.ua

Новости Украины: В Кропивницком маме, у которой шестеро детей, выдали свидетельство о рождении ее седьмого ребенка.

Руководитель областного регионального управления юстиции в Кировоградской области Вадим Гуцул вручил молодой маме седьмое свидетельство о рождении ребенка. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

"В наше время, к сожалению, не каждая пара решится на рождение второго ребенка. А у Петра и Светланы Постернак их семеро - четыре сына и три дочери. Поражен тем, насколько дружественной является их семья. Они являются достойным примером для каждой украинской семьи", - сказал во время торжественной церемонии вручения документа Вадим Гуцул.

Сама же мама новорожденной девочки удивилась столь пристальному вниманию к этому событию. И была удивлена еще и тем, насколько быстро сегодня можно зарегистрировать ребенка. Самую младшую дочку в семье назвали Анной.

Непогода в Тернопольской области: улицы в селе превратились в реки

Вручение свидетельства состоялось в рамках проекта, который стартовал в 2015 году в Кировоградской области. Он позволяет получить документ о рождении ребенка непосредственно в стенах роддома.

С начала внедрения новации получить свидетельство таким путем успели уже более 13 тысяч молодых родителей, сообщается на сайте ведомства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Многодетная семья, Ребенок, Кировоградская область, Минюст, Свидетельство, Рождение, Кропивницкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
03 Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 5 июня в прозе и открытках
05 Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман рассказал, какой должна быть цена на газ для населения в июне и июле
Кабмин обяжет "Нафтогаз" снизить цену на газ
Начальник полиции Киевщины Ценов из-за убийства мальчика отправится на Донбасс
Глава полиции Киевщины отправится в ООС на Донбасс
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
&quot;Первый зарубежный визит&quot;: Первая леди Украины восхитила стильным образом
"Первый зарубежный визит": Первая леди Украины восхитила стильным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь