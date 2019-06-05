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В Черкассах расследуют дело жестоко побитого журналиста Комарова

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В Черкассах расследуют дело жестоко побитого журналиста Комарова
16:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины: Брифинг с представителями общественности и СМИ был проведен в помещении Черкасской областной администрации с участием представителей Национальной полиции.

Следствие рассматривает три основные версии покушения на убийство черкасского журналиста Вадима Комарова, которого жестоко избили 4 мая. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Черкасской области Александр Запорожец во время брифинга.

 "Сейчас мы работаем по трем версиям. Это версия связана с профессиональной деятельностью Комарова, версия внезапно возникшего конфликта с нападающим, а также нападения из корыстных побуждений", - отметил он.

Запорожец также проинформировал, что в настоящее время проведено более семи осмотров места происшествия, где было изъято следовые информацию и вещи, допрошено более 1200 человек, обработано более 100 камер видеонаблюдения и в настоящее время по ним назначаются экспертизы.

В Черкассах расследуют дело жестоко побитого журналиста Комарова

При этом, как сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины, коллеги Комарова отмечают, что нападение совершено из-за острых критических статей, которые готовил журналист.

"Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. Журналиста уже пытались застрелить 2016 года", - отметили в НСЖУ.

Напомним, 4 мая на углу улиц Небесной Сотни - Надпольная в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова.

Впоследствии его прооперировали, он впал в кому.В Черкассах расследуют дело жестоко побитого журналиста Комарова

Уголовное производство по этому факту переквалифицировали по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

По состоянию на конец мая журналист до сих пор находился в коме.

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Журналисты, Черкассы, Покушение, Следствие, Вадим Комаров.
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