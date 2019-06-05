В Киевской области будут судить педагога, который растлил детей

Новости Украины: В Киевской области будут судит педофила-педагога.

В суд направили обвинительный акт против работника образовательного учреждения, подозреваемого в развращении малолетних воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Так, Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении работника образовательного учреждения по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних - ред.).

"Указанный педагог с февраля 2018 по февраль 2019 годы неоднократно с целью удовлетворения своей половой страсти совершал физические развратные действия в отношении пятерых малолетних", - говорится в сообщении.

\Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.