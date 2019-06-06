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В Харькове задержали двух братьев, сбывавших амфетамин

В Харькове задержали двух братьев, сбывавших амфетамин
07:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Прокуратура

Новости Украины: В Харькове два брата наладили производство и сбыт амфетамина через "закладки".

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение двум харьковчанам (28 и 38 лет) по факту незаконного изготовления и сбыта психотропных веществ, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

"По требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, два брата наладили производство амфетамина и его сбыт на территории Харьков через т.н. закладки. Деньги за амфетамин они получали на банковский электронный кошелек.

Полиция пресекла деятельность группы "черных риелторов" в Харькове

За 6 граммов наркотика в среднем брали по 500 гривен.

Досудебное расследование продолжается.

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Прокуратура, Наркотики, Харьков, Амфетамин.
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