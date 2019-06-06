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В Ужгороде мужчина совершил акт самосожжения, у него 90% ожогов тела

В Ужгороде мужчина совершил акт самосожжения, у него 90% ожогов тела
18:10 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Возле здания областной прокуратуры в Ужгороде мужчина совершил акт самосожжения, у него 90% ожогов тела, он находится в крайне тяжелом состоянии.

Житель Ужгорода перед зданием областной прокуратуры совершил акт самосожжения. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, мужчина с ожогами доставлен в областную больницу.

Главный врач Закарпатской областной клинической больницы Юрий Яцына сообщил, что потерпевший мужчина 1976 года рождения находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали ожоги 90% поверхности тела. Известно, что пострадавший в шоковом состоянии находится в реанимационном отделении больницы.

По предварительной информации, пострадавший мужчина является военным пенсионером, у него произошел конфликт с одной из компаний области, предоставляющей коммунальные услуги. Мотивы и обстоятельства его сегодняшнего поступка будут устанавливаться в рамках отдельного уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Запорожье правоохранители нашли мальчика, который два дня провел в квартире с мертвыми родителями. В собственной квартире нашли убитой 26-летнюю женщину, ее сожитель - мужчина 1983 года рождения, был повешен на двери. В квартире кроме покойников был найден живым мальчик, 2016 г. р.

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Ужгород, Мужчина, Акт самосожжения, Крайне тяжелое состояние, Здание областной прокуратуры, 90% ожогов тела.
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