Радиостанции РФ незаконно заняли украинские частоты в Крыму

Новости Украины: На севере Крыма российские радиостанции захватили все украинские частоты.

В большинстве населенных пунктов северного Крыма украинские FM-частоты захватили российские радиостанции.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" по итогам мониторинга, проведенного в мае 2019 года.

"В восьми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции. При этом на подконтрольной Украине территории возле КПВВ "Чонгар" и "Чаплынка" слышен сигнал двух российских радиостанций", - сообщает "Крымская правозащитная группа".

Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма, в частности в городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенных пунктах, расположенных вдоль основных автодорог — Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка.

Также мониторинг был проведен у КПВВ "Чонгар" и "Чаплынка" с обеих сторон административной границы с оккупированным Крымом.

Рядом с КПВВ "Чонгар" на подконтрольной Украине территории зафиксирован уверенный прием пяти украинских радиостанций, в том числе, "Украинское радио", "Мейдан", "Промінь", "Радио НВ", "Крым.Реалии". Еще три украинские станции, а именно, "Перец FM", "Армия FM", "Херсон FM" можно услышать с помехами.

При этом на подконтрольной Украине территории на КПВВ "Чонгар" на частоте 87,7 FM зафиксирован уверенный прием российского радио "Спутник", а на частоте 90,8 FM можно услышать российское радио "Море".

На КПВВ "Чаплынка" на подконтрольной Украине территории зафиксирован уверенный прием четырех украинских радиостанций, среди которых "Армия FM", "Крым.Реалии", "Мейдан", "Промінь".

Также на этой территории можно услышать еще семь украинских радиостанций, но качество сигнала нестабильное, слышны помехи. Это Радио "Культура", "Перец FM", "Радио НВ", "Херсон FM", "Украинское радио", "Крым.Реалии", "Хаят". Российскую станцию "Спутник" слышно с помехами, а также транслируется российское радио "Море".

На оккупированной территории рядом с КПВВ "Чаплынка" и "Чонгар" ситуация кардинально отличается. И на этих же самых частотах в большинстве случаев можно услышать сигнал российских радиостанций.

Возле КПВВ "Чонгар" на оккупированной территории Крыма можно услышать четыре украинские станции: "Украинское радио", радио "Промінь", "Армия FM" и "Херсон FM". Вместо "Радио НВ" слышно российское радио "Море", на частоте "Крым.Реалий" идет наложение сигнала двух радиостанций. На частоте "Перец FM" слышны помехи.

Возле КПВВ "Чаплынка" на оккупированной территории слышен сигнал только двух украинских станций (с помехами) — радио "Культура" и "Армия FM".

При этом на частоте радио "Мейдан" вещает российский "Спутник", вместо радио "Хаят" – российский "Маяк", вместо "Крым.Реалии" – российское радио "Вести", а на частоте радио "Промінь" – подконтрольное оккупантам "Ватан Седасы".

На частотах 96 МГц, 98,6 МГц , 102,8 МГц вместо сигнала украинских станций слышны помехи. В 10 из 19 исследованных населенных пунктов на севере Крыма сигнал украинских станций доступен частично.

В населенных пунктах Армянск, Ишунь, Новоалександровка, Мартыновка, Придорожное, Овощное, Лобановка слышно только по одной украинской радиостанции. В Вишневке и Красноармейском по 2 станции, в Источном – 3 станции, а в Предмостном – 5 украинских радиостанций.

Радио "Культура" слышно в 8 населенных пунктах из списка, "Херсон FM" — в 7, "Украинское радио" — в 3, "Перец FM" — в 3, "Армия FM" и радио "Промінь" — в 1 из 19 исследованных.

В остальных восьми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции

Вещание украинских FM с Чаплынки в северном Крыму перекрывают следующие российские станции: радио "Крым", радио "Море", "Ретро FM", "Спутник", "Маяк", "Ватан Седасы".

Вещание украинских FM c Чонгара в северном Крыму перекрывают российские радиостанции "Спутник", "Европа +", "Вести", радио "Крым", радио "Море", "Ватан Седасы".

"Таким образом, российские власти практически заблокировали украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом полностью игнорируется тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году", - констатирует "Крымская правозащитная группа".