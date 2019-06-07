На Киевщине пьяна женщина напала на бригаду "скорой"

Новости Украины: В Киевской области на бригаду скорой помощи с ножом напала женщина в нетрезвом состоянии.

В городе Сквира Киевской области, произошло вооруженное нападение на бригаду экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Киевской ОГА.

"6 июня, около 20.00, произошло нападение на Сквирскую бригаду экстренной медицинской помощи Белоцерковского филиала. Медики выехали на вызов человека, который сообщил о судорогах у жены и потерю сознания. Прибыв на место вызова, двое женщин медиков, вместо того, чтобы помогать больной, были вынуждены спасаться от пьяной вооруженной ножом женщины, которая открыв дверь квартиры сразу же на них напала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении еще находились несколько мужчин в неадекватном состоянии.

"Старшая бригады быстро сориентировалась и смогла выбить медицинской сумкой нож. Это позволило медикам вернуться к автомобилю экстренной невредимыми и нажать тревожную кнопку. На вызов прибыла полиция", - добавили в пресс-службе.

Руководством Киевской областной государственной администрации взято дело под личный контроль.