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Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили

Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
07:23 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко отреагировал на отказ Саакашвили возглавить его партию.

Мэр Киева и лидер партии "УДАР" прокомментировал информацию об отказе Михeила Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет.

Об этом он написал в Facebook.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал.

Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею.

СМИ: Саакашвили откажется от предложения Кличко возглавить "УДАР"

Так, комментарии в ФБ - разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю", - написал Кличко.

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Виталий Кличко, УДАР, Михеил Саакашвили.
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